Coronavírus mata mais 18 em MS e sete em Campo Grande

Mato Grosso do Sul registra nas últimas 24 horas 831 novos casos confirmados de coronavírus e mais 25 mortes e com isso o estado alcança os 52.406, nesta sexta-feira (4), de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Do total de novos casos, as três cidades que mais tiveram foram Campo Grande com 232, Dourados com 134 e Rio Brilhante com 68 casos. Também foram registradas 25 mortes em todo o estado, que já totaliza 939 óbitos causados pela doença.

O boletim ainda revela que, no momento, 1.881 casos seguem em análise e 3.627 ainda não foram encerrados. Apesar do número alto, 42.865 pessoas já estão recuperadas.

O estado já possui 547 pessoas internadas por conta da doença, dez são de outros estados e 261 estão em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 8.055 -pessoas infectadas pelo vírus estão isolamento domiciliar.

O estado já registra 218.931 casos notificados 161.017 já foram descartados.

Campo Grande é o atual epicentro no estado e lidera o número de casos totais com 22.688 confirmações, seguido por Dourados com 5.896 e Corumbá com 2.814.

Deixe seu Comentário

Leia Também