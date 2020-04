Coronavírus – MS tem mais uma idosa morta e 131 infectados

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou a morte de mais uma idosa vítima do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma mulher de 81 anos que residia em Três Lagoas. A vítima sofria de doenças de base hipertensão e diabetes e foi notificada com o vírus desde o dia 6 de abril, e morreu na noite de quarta-feira (16).

De acordo com a atualização desta manhã, os casos confirmados subiram de 121 para 131. Dos casos novos, sete são de Campo Grande, um de Miranda, outro de Dourados e outro de Chapadão do Sul, conforme o quadro abaixo:

Dos 131 casos confirmados, 56 estão em isolamento domiciliar, 39 finalizaram a quarentena. Os que estão internados são 19, sendo 9 em leitos públicos e 10 em leitos privados. 12 pessoas já tiveram alta hospitalar e até o momento, o Estado registrou 5 óbitos.

Veja no quadro abaixo a atualização completa desta manhã:

