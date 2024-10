Corumbá registra mais uma morte por Influenza; número chega a 81 em MS

Mais uma morte por Influenza foi registrada em Mato Grosso do Sul. A mais recente trata-se de um idoso, de 62 anos, da cidade de Corumbá. Com isso, o número de vítimas pela doença no Estado sobe para 81.

Conforme o boletim epidemiológico mais recente da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado nessa quarta-feira (16), o corumbaense faleceu no dia 9 de outubro. Ele tinha como comorbidade o tabagismo.

Ainda de acordo com os dados, 133 novos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) foram notificados no Estado desde a última semana epidemiológica. Desse total, 8 são de Influenza, sendo 6 por Influenza A e 2 por Influenza B.

Os principais casos de hospitalização por Influenza em MS são de crianças de 1 a 9 anos (20,1%). Apesar desse índice, os idosos de 80 anos ou mais são as principais vítimas e registros de mortes (32,1%).

