Covid-19: 500 mil pessoas já morreram no mundo, sendo 57 mil no Brasil

Sarah Chaves, com informações do G1

Três hipertensos morrem de Covid-19 e elevam para 75 número de óbitos em MS

A Universidade Johns Hopkins divulgou um levantamento neste domingo (28), mostrando que mais de 500 mil pessoas já morreram de Covid-19 no mundo.



Enquanto isso, o número de casos confirmados da doença no mundo já ultrapassou a marca de 10 milhões.



O aumento em mais de 1 milhão de novos casos confirmados aconteceu em menos de uma semana.



Em números absolutos, os Estados Unidos e o Brasil são os países com mais mortes no mundo.



Veja quais são os países com mais mortes por Covid-19



EUA: 125.747 mortes



Brasil: 57.070 mortes*



Reino Unido: 43.634 mortes



Itália: 34.738 mortes



França: 29.781 mortes



Espanha: 28.343 mortes



México: 26.381 mortes



Índia: 16.095 mortes









