Covid-19: Campo Grande tem 176 novos casos e 3 mortes registradas em 24h

Em nova atualização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul registra 274 novos casos de coronavírus.



Campo Grande detém 176 infecções dos números totais das últimas 24h. Além de 3 novas mortes em decorrência do vírus. Corumbá e Naviraí também tiveram números de casos maiores do que outros municípios.





As cidades de Dourados, Ladário, Corumbá e Coxim também registraram novos óbitos. Veja abaixo.





Com os novos números, MS chega a 82.618 mil casos de coronavírus registrados desde o início da pandemia e conta com o total de 1.602 mortes



Além disso, existem 3.528 mil casos ativos da doença no Estado, que são pessoas que não foram curadas e estão ou em isolamento domiciliar ou internadas em leitos clínicos e UTIs.

