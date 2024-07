Covid-19 em MS: sem mortes pela quarta semana, Estado tem queda nos casos

Os casos de Covid-19 registram uma queda significativa em Mato Grosso do Sul. Conforme dados do novo boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde, apenas 17 positivos foram registrados na última semana no Estado.

Além disso, MS segue sem mortes pela doença, pela quarta semana consecutiva.

Dos casos confirmados, 5 são de Bataguassu, 3 de Dourados e 2 em Jaraguari. Ao todo, em 2024 já foram registrados 9.693 positivos para covid, e 68 mortes.

