Covid-19: Em uma semana, MS registra 3.642 casos e 5.215 mil curados

O Estado de Mato Grosso do Sul, registrou mais 648 casos de coronavírus nas últimas 24h, conforme o o boletim epidemiológico deste sábado (3), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Com os novos números, Mato Grosso do Sul chega a 71.476 mil casos confirmados, dos quais 64.799 já estão recuperados, sendo 5.215 mil a mais do que no último sábado, quando haviam 59.584 mil recuperados. Já o número de infecções em uma semana subiu em 3.642 casos. Sendo assim, MS tem 6.677 mil casos ativos da Covid-19.

Do total de novos casos, as três cidades que mais tiveram confirmações em 24h, foram Campo Grande com 260, Dourados com 94 e Corumbá com 39 casos.

Também foram registradas 9 mortes em todo o estado, que já totaliza 1.335 mil óbitos causados pela doença. Em Campo Grande, 5 pessoas morreram nas últimas 24h, 2 foram em Corumbá, e Três Lagoas e Fátima do Sul tiveram um óbito sendo a maioria das vítimas com comorbidades relatadas. Veja o perfil das vítimas.

A taxa de média móvel de óbitos subiu e passa dos 600 por dia, enquanto a taxa de letalidade continua estável em 1,9% desde a última atualização da SES.

A capital sozinha já registrou 31.381 mil casos da doença e lidera a lista de infecções, seguido por Dourados com 7.496 mil, Corumbá com 4.174 e Três Lagoas com 2.198 mil casos.

Veja a lista de casos por município nas últimas 24h.

