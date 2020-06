Covid-19: Dos 198 novos casos em MS, 104 estão em Dourados

Em transmissão ao vivo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), informou neste domingo (14), a confirmação de 198 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, que já soma 3.433 mil ocorrências da doença.

Dourados continua sendo o município com maior incidência, tendo 104 novos casos e duas mortes em apenas 24h.

Os demais casos confirmado neste domingo, são 36 em Campo Grande; 11 em Rio Brilhante; 10 em Três Lagos; 6 em Corumbá e Deodápolis; 4 em Novo Horizonte do Sul; 3 em Itaporã, São Gabriel do Oeste, Ponta Porã e Chapadão do Sul; 2 em Ladário; E um novo caso em Bonito, Douradina, Costa Rica, Fátima do Sul, Naviraí, Jardim, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Elevando a taxa de letalidade para 0,9%, as mortes no Estado já somam 31 vítimas fatais, sendo que as últimas três mortes foram confirmadas neste domingo. As vítimas foram duas mulheres de Dourados, sendo uma idosa de 65 anos com hipertensão e diabetes e uma servidora de 54 anos que tinha diabetes e doença cardiovascular crônica. Além de um idoso de 80 anos sem comorbidades relatadas, morador de Douradina.

Veja o quadro de óbitos nos municípios:

Os números de casos ativos de coronavírus em Mato Grosso do Sul é de 1.583 pessoas que estão em isolamento ou hospitalizadas, enquanto 1.819 mil já estão recuperadas.



Dourados lidera o ranking de infecções no Estado, seguido por Campo Grande e Guia Lopes da Laguna; Confira a tabela de casos dos municípios com mais confirmações.





