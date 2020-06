Coronavírus: MS registra 3 mortes em 24h; Estado totaliza 31 óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou neste domingo (14), o registro de mais três óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul, nas últimas 24h. Com isso, o Estado contabiliza 31 vítimas fatais da doença.

A 29ª vítima era do sexo masculino, tinha 80 anos, do município de Douradina, com nenhuma comorbidade relatada. A vítima era do distrito de Bocajá e estava internado desde terça-feira (9), após comparecer a Unidade de Saúde em Douradina com complicações de saúde e ser encaminhado imediatamente ao UPA em Dourados.

Na Unidade de Pronto Atendimento foram realizados dois testes rápidos, que deram negtivos para covid-19. Após complicações na manhã deste sábado ele foi transferido ao Hospital Evangélico, na mesma cidade, onde foram realizados outros exames, tendo constatado no teste rápido positivo ao coronavírus. Ele veio a óbito durante a tarde de ontem.

Já a 30ª vítima era também do sexo feminino, 65 anos, de Dourados, era hipertenso e diabético.



A 31ª vítima também era de Dourados, foi identificada como Malory Melo, 55 anos do e tinha como comorbidades diabetes e doença cardiovascular crônica e morreu na noite de sábado (13) no Hospital da Cassems em Dourados, onde estava internada havia cerca de 10 dias. Ela trabalhava na farmácia do Posto de Saúde da Vila Rosa.

Com resultado positivo para covid ela estava em quarentena em casa e como o quadro se agravou e ela foi internada no domingo na UTI e não conseguiu se recuperar.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 4 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 2 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 1 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 1 em Corumbá e 1 em Douradina.

Deixe seu Comentário

Leia Também