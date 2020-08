Dengue: MS tem três meses sem mortes, mas é o 2º no Brasil em incidência

Mato Grosso do Sul tem identificado queda nos números de mortes de dengue em relação a 2019, porém o estado ocupa a 2ª posição do ranking nacional em incidência de casos, conforme divulgado pela Secretaria de estado de Saúde (SES). De janeiro a agosto de 2019, foram 75 mortes provocadas pela doença, este ano foram registradas 39, ou seja, 40 a menos.

Já em relação ao número de notificações, em 2020 já foram registradas 67.333, no ano passada foram 61.633, ou seja, 6 mil a mais. A base de analise para incidência se calculando o número de notificações dividas pelo número de habitantes. Os números são lançados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

No mapa abaixo, a SES cores para baixa e alta incidência, a verde indica baixa e vermelha aponta alta, ou seja, todo os municípios estão com números elevados. As idades mais atingidas vão dos 10 aos 39 anos.

Deixe seu Comentário

Leia Também