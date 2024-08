Dia Municipal do Combate à Dengue acontece nesta quarta na Capital

O Dia Municipal de combate à dengue acontece nesta quarta-feira (7), em Campo Grande. Para fortalecer as ações, a Prefeitura une agentes comunitários e de combate às endemias, profissionais da saúde e a população para reforçar a prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. As atividades serão realizadas no Parque Ayrton Senna, a partir das 7h30.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde irá entregar uma menção honrosa às instituições que colaboram ou já colaboraram com o CCEV - Centro de Controle de Endemias e Vetores.

Atualmente, na Canpital existem 9.888 casos notificados de dengue, sendo registrada uma morte; nenhum caso de Zika e 70 casos de chikungunya.

Segundo a Sesau, já foram utilizados 51,27 litros de inseticida e visitados 44.358 imóveis, sendo que em 112 deles havia focos do mosquito Aedes aegypt.

Você sabia que com apenas 10 minutos por semana, é possível deixar a dengue longe de casa?

-Mantenha a caixa d’água bem fechada;

-Receba bem os agentes de saúde e os de endemias;

-Amarre bem os sacos de lixo;

-Coloque areia nos vasos de planta;

-Guarde pneus em locais cobertos;

-Limpe bem as calhas de casa;

-Não acumule sucata e entulho;

-Esvazie garrafas PET, potes e vasos;

Serviço

Dia Municipal de combate à dengue;

7 de agosto (quarta-feira);

A partir das 7h30;

Parque Ayrton Senna;

Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512, Bairro Aero Rancho.

