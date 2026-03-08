A doação de órgãos da enfermeira Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 51 anos, vítima de feminicídio em Ponta Porã, resultou em um gesto de solidariedade que salvou três vidas. A captação dos órgãos foi realizada na manhã de sábado (7), em Dourados, e os transplantes já foram feitos em pacientes que aguardavam na fila nacional.

Foram doados dois rins e um fígado. Os órgãos foram destinados a três pacientes compatíveis, sendo um em Mato Grosso do Sul, outro no estado de São Paulo e o terceiro em Brasília, no Distrito Federal.

A doação foi autorizada pela família após a confirmação de morte cerebral, registrada na sexta-feira (6). O procedimento envolveu equipes especializadas e uma logística rápida para garantir que os órgãos chegassem aos centros transplantadores dentro do tempo adequado para os transplantes.

Segundo o hospital responsável pela captação, esta foi a quarta doação de órgãos realizada em Dourados neste ano, destacando a importância da conscientização sobre a doação e do gesto de solidariedade das famílias em momentos de dor.

Liliane estava internada em estado gravíssimo desde terça-feira (3), após ser agredida dentro de casa pelo marido, um subtenente do Corpo de Bombeiros, em Ponta Porã. Ela chegou a ser socorrida, mas teve morte cerebral confirmada na sexta-feira (6).

Após o crime, o suspeito foi preso. Ele chegou a ser hospitalizado após sofrer ferimentos durante a fuga e, depois de receber atendimento médico, foi encaminhado ao presídio militar em Campo Grande.

