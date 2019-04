Duas UPAs atendem com pediatra nesta manhã

Nesta segunda-feira (22), apenas duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) atenderão com médico pediatra no período matutino na capital sul-mato-grossense. As unidades são Coronel Antonino e Vila Almeida.

O número de profissionais atendendo crianças só aumenta à noite, com cinco Upas e dois Centros Regionais de Saúde (CRS). São elas: Coronel Antonino, Almeida, Universitário, Moreninhas, Leblon, CRS Nova Bahia e CRS Tiradentes.

Para os adultos, o atendimento clínico geral é completo nos três períodos em todas as unidades.

