Em três meses, corona já matou mais que várias doenças em todo 2019

O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro, se tratava de um idoso, 62 anos, que foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no dia anterior (25) em São Paulo.

Nesse período, onde o mundo enfrentava uma pandemia, o Brasil se preparava para um futuro incerto, onde não se sabia o que esperar. Muito se discutia a taxa de mortalidade da doença e quantas pessoas se tornariam vítimas da Covid-19.

Apesar das evidências constatadas em números nos países europeus e asiáticos, muitos se mostravam céticos em relação à mortalidade do coronavírus e brincadeiras eram feitas ao se dizer que o país já enfrentava problemas piores como a dengue e a zika.

Três meses e cinco dias após a confirmação do primeiro caso, o Brasil já registra 29.314 mortes decorrentes da doença e 514.849 pessoas contaminadas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo (31).

A dengue matou 754 pessoas no Brasil em 2019, número que, em 12 meses, representa pouco mais de 2% das mortes causadas por coronavírus em 3 meses.

Também em 2019, a chikungunya matou 95 pessoas no Brasil e a zika matou apenas 3 ao longo dos 12 meses, dados esses apresentados pelo Ministério da Saúde.

Ao sairmos das mortes causadas por doenças o coronvaírus continua contrariando céticos e se mostrando uma doença com alto grau de mortalidade. Em apenas três meses a covid-19 já ocasionou 70% das mortes causadas por acidentes de trânsito em 2019, segundo dados da Seguradora LÍDER, que é administradora do seguro DPVAT e gera esses dados com base nas indenizações pagas.

No ano passado, 40.721 pessoas morreram envolvidas em acidentes de trânsito aqui no Brasil, nos três primeiros meses de 2020 foram 9.298 mortes, número abaixo de óbitos causados nos três meses de pandemia.

O coronavírus não é a principal causadora de mortes no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) somente neste ano, 165.554 pessoas já morreram em decorrência de doenças cardiovasculares. Número 83% maior que os óbitos causados pela covid-19.

Em 2018 o câncer tirou a vida de 224.712 brasileiros, segundo dados Instituto Nacional do Câncer (INCA). Ainda não existe uma cura ou vacina para o coronavírus e especialistas afirmaram que o Brasil não alcançou o pico da curva epidemiológica, os números crescem a cada dia e não é possível saber até onde eles chegarão.

