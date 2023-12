Em uma semana, MS registra aumento nos casos confirmados de dengue

Mato Grosso do Sul registrou aumento nos casos confirmados de dengue na última semana. Conforme dados do boletim epidemiológico, divulgado nessa quarta-feira (6), o Estado viu os índices subirem no que diz respeito ao número de casos confirmados, sendo de 40.372 para 40.460, em apenas uma semana.

No entanto, os dados apontam que diminuiu o total de casos prováveis, de 46.766 para 46.741 casos. Também houve uma redução no número de óbitos relacionados à doença, o qual permaneceu estável.

Neste ano foram 40 mortes confirmadas, com duas ainda sob investigação. A última fatalidade registrada foi de uma idosa, de 94 anos, ocorrida em Coxim, no dia 19 de setembro de 2023. O mês de março deste ano marcou o pico de mortalidade pela doença, com 12 mortes registradas, refletindo a gravidade do surto que afeta MS.

O boletim completo pode ser acessado no link.

