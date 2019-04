Encontro reúne comissões de doação de órgãos, na Santa Casa

A Santa Casa de Campo Grande realizou na manhã desta quinta-feira, dia 25, o ENCIHDOTT - Encontro das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. O evento aconteceu no Auditório Carroceiro Zé Bonito e foram ministradas seis palestras no decorrer da manhã.

A abertura do encontro foi realizada pelo Diretor Secretário da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, Arly Rosa, que representou o presidente da instituição que está em férias. Arly parabenizou as instituições envolvidas pela iniciativa e ressaltou que a troca de informações ocorridas no evento beneficiará os pacientes transplantados. “Nos agrada saber que os frutos de um encontro como este vão beneficiar as pessoas que precisam de um órgão para continuar a viver”, disse.

Em seguida a palavra foi passada à Coordenadora Estadual de Transplantes, Claire Carmem Miozzo, que falou, também, em nome da Superintendente da Secretaria Estadual de Saúde, Dra. Mariana Croda, e da Coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Solange Glória. Claire agradeceu a todos e falou que o encontro era um sonho acalentado por sua coordenação e expressou o desejo de realiza-lo em outras regiões do Estado.

A coordenadora da OPO - Organização de Procura de Órgãos, sediada na Santa Casa, Dra. Patrícia Berg Leal, sucedeu à Claire no uso da palavra e, após agradecer a presença de todos, ressaltou a oportunidade proporcionada pelo encontro para a padronização de condutas entre as mais diversas Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgão e Tecido para Transplante. Dra. Patrícia lembrou da importância da evolução dos trabalhos para salvar vidas. “De acordo com a ABTO, a fila em dezembro era de mais de 34 mil pessoas à espera de um órgão, portanto são muitos os pacientes que dependem da atuação das Comissões para voltar a ter qualidade de vida”, disse.

Em seguida teve início o ciclo de palestras do evento com Claire Miozzo falando sobre o “Sistema Nacional de Transplantes e a Central Estadual”, na sequência o palestrante foi o médico Neurocirurgião da Santa Casa, Dr. Eurico Feltrin, que ministrou sobre o “Diagnóstico de morte encefálica”. A médica instensivista e coordenadora da OPO, Dra. Patrícia Berg Leal palestrou em seguida sobre o tema, “Manutenção do potencial doador”.

Às 10h, a médica diretora do Banco de Olhos da Santa Casa, Dra. Cristiane Bernardes, falou sobre o Banco de Olhos e a doação de córneas. O enfermeiro da OPO, Rodrigo Correa Gomes, falou aos presentes sobre a “Comunicação de más notícias e a entrevista familiar”. Para finalizar a enfermeira coordenadora da OPO, Ana Paula das Neves, explanou sobre o “Papel da OPO no Estado de MS”.

Todas as palestras foram sucedidas por debates relacionados ao tema abordado e estavam presentes profissionais representantes de hospitais da Capital e interior do Estado. O evento foi promovido pela Santa Casa de Campo Grande, Central Estadual de Transplantes, Organização de Procura de Órgãos e Banco de Olhos da Santa Casa com apoio da Coordenação de Eventos do hospital.

