Governo de MS amplia acesso à cirurgia bariátrica no Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), tem intensificado o acesso à cirurgia bariátrica no Estado, com foco na ampliação das consultas e procedimentos.

A medida busca atender à crescente demanda e garantir a segurança dos pacientes, sempre em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.

Desde 2023, novas unidades hospitalares passaram a realizar as cirurgias bariátricas, proporcionando maior cobertura para os sul-mato-grossenses. O Hospital Regional Magid Thome, em Três Lagoas, foi o primeiro a se consolidar como referência pela Regulação Estadual.

Até o momento, a unidade já registrou 196 consultas realizadas e 25 cirurgias bariátricas concluídas com sucesso.

Em 2024, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, também iniciou os atendimentos, reforçando a capacidade do estado em suprir a demanda crescente.

Nos primeiros três meses do ano, a unidade agendou 40 primeiras consultas e programou 19 cirurgias bariátricas.

Até o momento, o Programa MS Saúde contabiliza 416 agendamentos de primeira consulta e 23 cirurgias bariátricas programadas.

Outras unidades também têm se destacado, como o Hospital Adventista do Pênfigo, que registrou 406 consultas agendadas e 20 cirurgias realizadas, e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, que já contabiliza 10 consultas e 3 cirurgias agendadas.

A SES enfatiza que, apesar da ampliação do acesso, a triagem para a cirurgia bariátrica é realizada de forma rigorosa, seguindo critérios médicos e clínicos definidos, como o índice de massa corporal (IMC) e as comorbidades associadas.

A seleção cuidadosa visa garantir a indicação correta do procedimento e aumentar as chances de sucesso no tratamento a longo prazo.

