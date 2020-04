Governo de MS participa de reunião com Ministério da Saúde

O Governo de Mato Grosso do Sul irá participar, na próxima quinta-feira (30), de uma videoconferência com o novo ministro da Saúde Nelson Teich. Essa será a primeira reunião com os estados que o ministro fará 13 dias depois de assumir a pasta no lugar de Luís Henrique Mandetta.

Pelo Mato Grosso do Sul vão participar o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Além de Nelson Teich, estará presente no encontro o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política de Bolsonaro.

“Poderemos acertar ações importantes para o estado de Mato Grosso do Sul”, disse Eduardo Riedel, em live nas redes sociais do Governo do Estado.

O Estado confirmou hoje 240 casos de Covid-19. Outros 38 são investigados pelas autoridades de saúde. 21 municípios sul-mato-grossenses já foram atingidos pela doença.

Deixe seu Comentário

Leia Também