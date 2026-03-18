Hemosul Móvel percorre MS para ampliar doações de sangue e cadastro de medula óssea

A unidade itinerante da hemorrede estadual segue percorrendo Mato Grosso do Sul durante o mês de março com a rota do Hemosul Móvel, iniciativa que leva coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea a diferentes regiões.

O veículo é equipado para triagem, coleta e atendimento dos voluntários, com o objetivo de facilitar o acesso da população e ampliar a participação nas campanhas. A estratégia busca fortalecer os estoques de sangue e atender municípios com menor acesso a unidades fixas.

Antes de iniciar a rota pelo interior, a ação passou pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, onde foram coletadas 57 bolsas de sangue em dois dias. A mobilização também resultou no cadastro de 51 novos voluntários no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

A agenda segue pelo interior com atendimentos em Brasilândia (24), Aparecida do Taboado (25) e Inocência (26).

A proposta do projeto é aproximar o serviço da população, estimular novos doadores e ampliar o cadastro de voluntários, contribuindo para garantir o atendimento a cirurgias, emergências e tratamentos em todo o Estado.

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