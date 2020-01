Hospital de Câncer empossa nova diretoria amanhã

A presidência do Hospital de Câncer de Campo Grande MS Alfredo Abrão será ocupada na noite desta sexta-feira (17) pelo advogado Almicar Silva Junior.

A reunião de posse acontecerá às 19h no saguão do prédio novo no hospital na rua Marechal Rondon, 1053, no Centro. Almicar já faz parte do Conselho Curador da Fundação Carmen Annes Dias Prudente. A votação foi feita em chapa única.

Ao JD1 Notícias o advogado disse que as expectativas para a gestão são boas e as únicas mudanças previstas são de logísticas e administrativas. “Vamos equilibrar gastos e conte-los, fazer um ajuste administrativo para sair do vermelho”.

