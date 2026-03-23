Hospital universitÃ¡rio promove mobilizaÃ§Ã£o contra tuberculose em Campo Grande

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian realiza nesta terça-feira (24), a partir das 9h, uma mobilização voltada ao enfrentamento da tuberculose, com foco no diagnóstico precoce e na ampliação do acesso à informação. A ação integra as atividades do Dia Mundial de Combate à doença.

Intitulada “MobilizaTB Humap”, a iniciativa é coordenada pela Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias e reúne diferentes setores do hospital. O objetivo é fortalecer a vigilância epidemiológica e orientar pacientes, profissionais e estudantes sobre sintomas, prevenção e tratamento.

A programação será dividida em ações digitais e presenciais. Entre as atividades online estão conteúdos educativos, como vídeos, podcast com especialista e um quiz interativo sobre mitos e verdades da doença. Já no hospital, será realizada uma blitz para identificar sintomáticos respiratórios — pessoas com tosse persistente por três semanas ou mais — e repassar orientações.

Além disso, a mobilização inclui campanhas em canais institucionais e redes sociais, buscando ampliar o alcance das informações e estimular o engajamento da comunidade hospitalar. A estratégia também pretende reduzir o estigma associado à tuberculose e incentivar a busca por diagnóstico.

Considerada um desafio de saúde pública no Brasil, a tuberculose ainda enfrenta obstáculos como o diagnóstico tardio e a baixa adesão ao tratamento. Com a ação, o Humap reforça o papel na promoção de informação qualificada e no cuidado à população.

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