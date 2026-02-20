Menu
Saúde

HRMS mantém liderança em segurança do paciente pelo quarto ano consecutivo

Hospital se destaca em práticas de assistência segura e consolida referência em alta complexidade no Estado

20 fevereiro 2026 - 19h10Taynara Menezes
A instituição foi classificada com "alta conformidade" em relação às práticas adotadasA instituição foi classificada com "alta conformidade" em relação às práticas adotadas   (Foto: Patrícia Belarmino)

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) se manteve, pelo quarto ano seguido, com o indicador máximo em segurança do paciente, conforme levantamento da Vigilância Sanitária Estadual. A instituição foi reconhecida com “alta conformidade” pelos critérios de boas práticas em assistência hospitalar, reforçando sua posição de referência no atendimento de alta complexidade no Estado.

A avaliação contemplou hospitais com UTI adulto, considerando o desempenho das unidades ao longo do último ano. Atualmente, o HRMS oferece 29 leitos de UTI adulto, 8 leitos de UTI pediátrica, 10 de UTI neonatal e 10 leitos na UCO (Unidade Coronariana), destinada ao cuidado intensivo de pacientes com doenças cardíacas graves. Essa estrutura robusta consolida o hospital como um dos principais centros de atendimento de alta complexidade no Mato Grosso do Sul.

Em hospitais com perfil similar, que incluem UTI adulto, centro cirúrgico e centro obstétrico, 21 indicadores são avaliados. Entre eles estão a atuação do Núcleo de Segurança do Paciente, a implantação de protocolos de prevenção de lesões por pressão e de identificação segura dos pacientes, além de outras práticas essenciais para garantir a segurança do cuidado.

A classificação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) considera três níveis: alta conformidade (67% a 100% de indicadores atendidos), média conformidade (34% a 66%) e baixa conformidade (0% a 33%). O HRMS atingiu o nível máximo novamente, consolidando o reconhecimento contínuo.

Desde sua criação, em 2013, o Núcleo de Segurança do Paciente atua sistematicamente para reduzir riscos e melhorar processos assistenciais. Suas atividades incluem monitoramento constante de indicadores, atualização de protocolos, capacitação permanente da equipe e fortalecimento da cultura de segurança hospitalar.

Para a chefe do Núcleo, enfermeira Simone Carvalho, o resultado é fruto de dedicação coletiva. “A segurança do paciente exige compromisso diário. Nossos protocolos, monitoramento e capacitação contínua garantem que o cuidado seja seguro e de qualidade”, afirma.

A diretora-presidente da Funsau, Marielle Alves Corrêa Esgalha, reforça que o desempenho das UTIs reflete a prioridade dada à qualidade da rede pública estadual. “Manter o indicador máximo por quatro anos seguidos demonstra o padrão elevado de assistência no HRMS, especialmente nas UTIs, que atendem pacientes em situação crítica, e mostra o resultado dos investimentos do Governo do Estado”, destaca.

