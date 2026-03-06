Menu
Saúde

Humap-UFMS promove programação especial pelo Dia da Mulher com foco no bem-estar

Atividades incluem painel temático, sessões de autocuidado e aula de ritbox para colaboradoras e acompanhantes

06 março 2026 - 18h23Luiz Vinicius
Espaço para as mulheres feito pelo Humap-UFMSEspaço para as mulheres feito pelo Humap-UFMS   (Divulgação/Humap-UFMS)

Com uma programação voltada ao bem-estar e à valorização feminina, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) promove ações especiais em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A campanha deste ano tem como mote “Lugar de mulher é onde ela quiser — inclusive relaxando” e busca proporcionar momentos de cuidado e reconhecimento dentro do ambiente hospitalar.

As atividades foram organizadas para contemplar tanto as colaboradoras da instituição quanto acompanhantes de pacientes. A proposta é criar espaços de acolhimento e pausa na rotina do hospital, reforçando a importância do autocuidado e da valorização das mulheres que fazem parte do cotidiano da unidade.

Entre os destaques da campanha está um painel instagramável montado na entrada da recepção de visitas. Com cenário inspirado em praia e piscina, o espaço foi pensado para proporcionar leveza e descontração, permitindo que colaboradoras e visitantes registrem fotos e celebrem simbolicamente o momento.

O painel ficará disponível entre os dias 6 e 9 de março, convidando as mulheres que passam pelo hospital a participar da ação. A iniciativa busca lembrar que, mesmo em meio às responsabilidades e à rotina intensa do ambiente hospitalar, reservar um tempo para si também é fundamental.

A programação segue na terça-feira (10) com atividades voltadas ao autocuidado e à prática de exercícios. Estão previstas sessões de maquiagem e limpeza de pele em diferentes horários e locais do hospital, além de uma aula de alongamento e ritbox na área externa da unidade. As atividades são abertas às colaboradoras e acompanhantes de pacientes e serão realizadas sem necessidade de agendamento.

