Saúde

Humap-UFMS recebe novo Raio-X e ampliação da Hemodinâmica em investimentos de R$ 19,7 milhões

Entrega de equipamentos modernos e obras no Centro Cirúrgico reforçam atendimento, ensino e pesquisa no SUS em Mato Grosso do Sul

26 fevereiro 2026 - 19h10Taynara Menezes
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) / Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /   (Foto: Divulgação)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), vinculado à Ebserh, realiza na próxima segunda-feira (2), às 9h30, a entrega de importantes equipamentos e obras que fortalecem a assistência à saúde, ensino e pesquisa no Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul.

Serão apresentados o novo Raio-X Telecomandado e a modernização do Serviço de Hemodinâmica, além da primeira etapa da reforma do Centro Cirúrgico e do Centro Obstétrico, e as novas instalações do Centro de Pesquisa Clínica. A cerimônia, que também receberá os novos residentes e apresentará novas modalidades de residência, ocorrerá no Auditório do LAC, na UFMS.

Os investimentos somam R$ 19.754.502,70 por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A Hemodinâmica recebeu R$ 2.709.327,97, o Raio-X Telecomandado R$ 720.000,00 e a reforma do Centro Cirúrgico e da Central de Materiais e Esterilização (CME) R$ 16.325.174,73.

Para a superintendente do Humap-UFMS, Andrea de Siqueira Campos Lindenberg, os investimentos são estratégicos. “Esses investimentos ampliam nossa capacidade de atendimento, incorporam tecnologia de ponta e fortalecem a assistência à população sul-mato-grossense. Seguimos comprometidos com a integração entre ensino, pesquisa e cuidado de qualidade, garantindo melhores condições para profissionais e novos residentes”, afirma.

Hemodinâmica moderna

O Serviço de Hemodinâmica foi ampliado em 81,3 m², totalizando 261,06 m², com reorganização dos fluxos assistenciais e adequação às normas da RDC nº 50/2002. A modernização permite a instalação do equipamento de angiografia GE Innova 2100 IQ, ampliando a realização de procedimentos cardiovasculares de alta complexidade e agilizando atendimentos do SUS na região.

Raio-X Telecomandado

O novo Raio-X, com investimento de R$ 2,79 milhões via Programa Rehuf, recebeu adequações estruturais completas, proteção radiológica, climatização e melhorias elétricas. Com área de 36,15 m², o equipamento oferece exames mais precisos e amplia a capacidade diagnóstica do hospital.

Centro Cirúrgico e assistência materno-infantil

A reforma do Centro Cirúrgico e da CME contempla 1.900 m², oito novas salas cirúrgicas e ambientes de apoio, ampliando a capacidade assistencial e garantindo maior segurança para pacientes e equipes. A Etapa 1 da obra, concluída com melhorias no Centro Obstétrico, custou R$ 1,59 milhão e permitiu a continuidade dos serviços durante a execução da reforma principal, reforçando a assistência materno-infantil.

Com esses investimentos, o Humap-UFMS avança em tecnologia, capacidade assistencial e estrutura para ensino e pesquisa, consolidando o papel do hospital no SUS e na formação de novos profissionais de saúde em Mato Grosso do Sul.

