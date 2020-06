Idoso residente de Dourados é a 67ª morte por coronavírus no Estado

Saiba Mais Saúde Coronavírus: Novo óbito em Nova Andradina deixa MS com 66 vítima fatais

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais um óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (26.06). Com isso, o Estado contabiliza 67 vítimas da doença.

Mato Grosso do Sul já tem 67 óbitos por coronavírus, de acordo com a nota publicada nesta sexta-feira (26), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A 67ª vítima, um idoso de 77 anos sem comorbidades, faleceu na noite de ontem (25), após ficar oito dias internado no Hospital Evangélico de Dourados, cidade onde residia.

O idoso desenvolveu ym quadro de pneumonia grave e com a piora do seu estado antes de falecer. Com isso Dourados, atual epicentro do vírus no Estado, já possui 20 mortes.

Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 20 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 2 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquiraí, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 01 em Naviraí ,01 em Fátima do Sul, 01 em Amambai e 01 em Nova Andradina.

