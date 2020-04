Índice de isolamento em MS continua sendo o 2° pior do Brasil

Gabriel Neves com informações da assessoria

O distanciamento social registrado em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (24) foi de 42,4%. Com mais da metade da população andando pelas ruas, o estado fica na penúltima posição no ranking nacional que teve média de 48,4% para o dia.

No comparativo com os outros dias da semana a média do MS foi de 45,36%. A movimentação maior foi na quinta-feira (23) quando o isolamento ficou em apenas 39,1%.

O dia com melhor adesão ao distanciamento foi terça-feira (21), feriado de Tiradentes, com 56,1%. Na segunda (20) o índice foi de 46,2% e na quarta ficou em 43%.

Em Campo Grande, onde se concentra o maior número de casos confirmados do novo coronavírus, o desempenho foi de 41,8% de distanciamento social na sexta. Os dias anteriores foram: segunda-feira (40,8%), terça-feira (53,3%), quarta-feira (38,3%), e quinta-feira (35,8%).

O monitoramento por geolocalização nos municípios mostra melhor adesão ao distanciamento social em Bela Vista (76,1%), Ladário (62,7%) e Douradina (60,7%). A recomendação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para reduzir o contágio e manter a doença sob controle é adesão de 60% a 70% da população.

Jardim (34,4%), Bodoquena (36,2%), Miranda (36,9%), Cassilândia (37,2%), Bonito (37,8%), Aparecida do Taboado (38,4%), Coxim (39,3%), Coronel Sapucaia (39,5%), Brasilândia (39,6%), Paranaíba (39,7%) e Rio Verde de Mato Grosso (39,9%) estão entre as cidades que tiveram adesão abaixo dos 40% nesta sexta-feira.

