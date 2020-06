JBS doa leitos de UTI para Hospital Universitário de Dourados

Saiba Mais Saúde MS registra 394 novos casos de coronavírus em 24h

A JBS através da Secretaria de Estado de Saúde, entregou na manhã deste sábado (27), a doação de leitos de UTI e equipamento médico ao Hospital Universitário de Dourados que já tem 2.397 infectados por Covid-19 e 21 mortes.

O Governo de Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, realizou a entrega oficial de 15 camas de UTI, 10 ventiladores/respiradores, 75 bombas de infusão, 15 monitores de sinais e 3 desfibriladores doados pela empresa. A unidade hospitalar recebeu, ainda, mais de 100 mil luvas de procedimento para os profissionais da saúde.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, participou do ato de entrega e destacou a situação da pandemia em Mato Grosso do Sul. “O nosso objetivo maior hoje é salvar vidas. Mato Grosso do Sul, dentre as 27 unidades da federação tem, até o presente momento, o menor impacto da doença. Mas não estamos fazendo uma competição para ver onde morrem menos pessoas. Estamos fazendo o nosso dever de casa e tentando, em todos os aspectos, fazer com que tenhamos menos casos, menos óbitos, menos taxas de ocupação de leitos de UTI e leitos clínicos, e acima de tudo, evitar que tenhamos um índice de letalidade maior”.

Em seguida, Resende falou sobre a iniciativa da empresa: “Estas estruturas que estamos conseguindo montar, desta feita partilhando com a JBS, será um dos legados positivos da pandemia, pois estes leitos vão ficar para a estruturação dos serviços de saúde de todo o Mato Grosso do Sul. Quero, de coração, agradecer ao grupo J&F, porque na quinta-feira, tivemos uma doação significativa de outro empreendimento do mesmo grupo: 10 milhões de Reais, representados por 68 mil testes de Covid-19, além de EPI’s: máscaras, gorros, propés, aventais, que nós haveremos de suprir, primeiro os hospitais que estão na linha de frente, depois os municípios, lembrando que todos eles, em nosso Estado, tiveram, no enfrentamento dessa pandemia, recursos que jamais houvera em época nenhuma, na saúde pública desse país”.

Participaram do ato a secretária municipal de Saúde, Berenice Machado de Souza, o presidente da Câmara Municipal, Alan Guedes, a reitora UFGD, Mirlene Ferreira Macedo Damázio, o presidente da Associação Médica do município, Guilherme Bonini, além de autoridades locais, o diretor executivo de Gente e Gestão da empresa, Fernando Meller e o superintendente do hospital, Luis Augusto.

