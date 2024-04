JD1TV: Campanha de vacinação antirrábica está no fim; veja como imunizar seu pet

Termina em abril a Campanha de Vacinação Antirrábica da Coordenadoria de Controle de Zoonose (CCZ). A ação iniciou em 2023, com foco em vacinar os animais domésticos contra a raiva.

A campanha consiste nos servidores do CCZ passarem em todas as casas de Campo Grande para imunizarem os pets. Um método adotado em 2006, após a instituição perceber que atuar somente em pontos fixos, não estava vacinando nem 80% dos animais domésticos.

De acordo com a veterinária Maria Aparecida Conche, a campanha já passou por 90% da Capital. Agora, os servidores estão atuando pelos bairros Mata do Jacinto, Parque dos Novos Estados e Jardim Veraneio. Caso os tutores não estejam em casa durante a visita, o CCZ está aberto para aplicar a dose.

