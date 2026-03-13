JD1TV: Especialistas reforÃ§am importÃ¢ncia da informaÃ§Ã£o e da doaÃ§Ã£o de Ã³rgÃ£os

Nesta sexta-feira, dia 13, o Dr. Plácido Menezes recebeu no Saúde e Bem-Estar o urologista Guilherme Salati e a nefrologista Rafaella Campanholo, que trouxeram esclarecimentos importantes sobre o transplantes em Mato Grosso do Sul.

Os especialistas explicaram que existem duas modalidades de transplante: o realizado a partir de doadores vivos e o proveniente de doadores falecidos. No caso da doação em vida, a legislação brasileira permite que parentes de até quarto grau — como primos — realizem a doação, desde que haja compatibilidade sanguínea e genética, além de condições clínicas adequadas.

Outro ponto destacado pelos médicos foi o funcionamento da fila de transplantes. O processo é coordenado por um sistema informatizado da Central Estadual de Transplantes em conjunto com o Sistema Nacional de Transplantes, que organiza a distribuição dos órgãos com base em critérios técnicos, especialmente a compatibilidade genética entre doador e receptor.

Veja a entrevista completa:

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