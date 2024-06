JD1TV: "Sobrevivemos com ajuda da sociedade", diz presidente do Hospital do Amor

“O único remédio é o amor”, esse é a filosofia adotada pelo Hospital do Amor, que atende pacientes com câncer gratuitamente. O JD1 recebeu nesta quinta-feira (20) o presidente da instituição, Henrique Prata, que contou como a instituição sobrevive para atender 80% da população do Brasil.

"Sobrevivemos milagrosamente com a ajuda da sociedade", revelou o presidente da instituição. Prata disse ainda que a forma escolhida para os tratamentos nasceu da maneira de ter uma aliança com Deus através do amor pelo próximo.

Henrique também é autor do livro “Parque dos Lobos”, que será lançado hoje (20), às 18h, na Casa da Indústria, em Campo Grande.

O Hospital do Amor existe há 63 anos, e está presente em mais de 1000 municípios, oferecendo o “tratamento minimamente honesto”, sobrevivendo com a ajuda da sociedade e dos pacientes, que divulgam o trabalho da instituição.

Assista:

