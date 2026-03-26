Mais de 3 toneladas de remÃ©dios sÃ£o doadas pela Cruz Vermelha Ã  saÃºde de Campo Grande

Mais de três toneladas de medicamentos foram entregues à rede municipal de saúde de Campo Grande nesta segunda-feira (23), em uma ação voltada ao reforço do atendimento à população.

A doação foi realizada pela Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Entre os itens repassados estão antibióticos, anti-inflamatórios e antialérgicos, que serão utilizados tanto no início quanto na continuidade de tratamentos nas unidades públicas.

A iniciativa faz parte de uma articulação institucional para ampliar a capacidade de resposta da rede municipal, especialmente em um cenário de alta demanda por serviços de saúde.

Segundo a secretária-geral da entidade no estado, Carolina Bernardes, a ação reforça o compromisso com o atendimento à população. Ela destaca que o objetivo é contribuir de forma direta para que os serviços cheguem com mais rapidez e qualidade a quem depende do sistema público.

Com atuação humanitária em Mato Grosso do Sul, a Cruz Vermelha desenvolve ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade, resposta a emergências e capacitações, além de parcerias que fortalecem a promoção da saúde e do bem-estar social.

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