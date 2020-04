Mandetta anúncia R$ 4 bilhões para estados e municípios

O Ministério da Saúde, divulgou na quinta-feira (9), um vídeo onde o ministro Luiz Henrique Mandetta fala sobre a pactuação do órgão com o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde (Conass), e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), para a liberação de R$ 4 bilhões extras para estados e municípios reforçarem suas ações de combate ao coronavírus.

Segundo Mandetta o repasse é para Estados e regiões que tem produção de média e alta complexidade, onde o valor do teto de média e alta complexidade será dobrado. “As cidades pequenas terão seu valor de Piso de atenção Básica (PAB), também alocado. Municípios que recebem recursos para média e alta complexidade terão direito a uma parcela mensal extra, em igual valor”, afirmou.

Com os recursos, estados e municípios terão apoio financeiro para aquisição de materiais e insumos, abertura de leitos, além do custeio de profissionais de saúde, ações e procedimentos.

A notícia para gestores, secretários estaduais e secretários municipais é que esse recurso já foi depositado na conta de cada Fundo Municipal e fundo Estadual de saúde no Brasil. A portaria foi publicada na quinta-feira (9) em edição extra do Diário Oficial da União.

O ministro também ressaltou a compra de materiais provindos da China e que será distribuído pelos governos estaduais e municipais. “Nós estamos conseguindo trazer na terça-feira (14), compras em aviões chineses que vem ao Brasil com a primeira etapa de uma compra de 240 milhões de máscaras, e vamos trazer 40 milhões toda semana. Com isso a gente pacífica o mercado brasileiro”.

Além de máscaras, o Brasil também vai receber Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que serão repassados aos Estados, juntamente com respiradores e leitos.

Conforme divulgado pelo governador Reinaldo Azambuja, em entrevista ao Programa Boca do Povo, a Susano Papel e Celulose vai mandar um avião ao Aeroporto Internacional de Garulhos para resgatar do recebimento chinês, a compra de mais de 60 mil mascaras usadas pelos médicos e 15 leitos que a empresa doou para o governo de Mato Grosso do Sul.

