Mapa mostra áreas de risco de Dengue

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, disse nesta quarta-feira (22) durante o lançamento da mega operação contra Dengue que Campo Grande está próximo de uma epidemia da doença.

De acordo com o secretário, 900 casos já foram registrados, número aproximado de 1000, quando é considerada uma epidemia. O JD1 Notícias teve acesso a um mapa de notificações de janeiro deste que mostra as regiões com maior índice de incidência.

O mapa separou a capital em 75 regiões e as classificando pelo nível de notificações de casos entre muito alto, alto, moderado, baixo e zero. Seis delas estão classificadas entre muito alto e 19 em alto.

As regiões com os maiores níveis são Nova Campo Grande, Taveiropolis, União, Rita Vieira, Universitário e Los Angeles. Confira o mapa completo abaixo:





Apesar da classificação, os números de casos notificados em cada região não foram divulgados.

