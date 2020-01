Prefeitura deflagra megaoperação contra dengue na capital

A Prefeitura de Campo Grande iniciará uma megaoperação contra o mosquito Aedes aegypti com ações de enfrentamento, conscientização e sensibilização sobre os riscos do mosquito, transmissor da dengue, Zika e Chikungunya.

A primeira etapa começará na quarta-feira (22), pelo bairro Nova Campo Grande, Região do Imbirussu. Até o fim da campanha que durará cerca dois meses, as sete regiões urbanas da capital serão atendidas.

As ações contarão com a limpeza de terrenos públicos, transporte de materiais inservíveis descartados, alocação pontual e temporária dos descartes em locais previamente definidos, fiscalização e autuação de descartes irregulares, visita às casas pelos agentes de combate às endemias para detecção de focos, limpeza, orientação e conscientização da população sobre os riscos e consequências das doenças transmitidas pelo mosquito.

Junto com a ação a prefeitura fará o trabalho de limpeza dos espaços públicos, incluindo praças e parques. Durante o período de ação, uma gincana que, conforme as regras a serem estabelecidas, premiará moradores que mais contribuírem com a limpeza do bairro e região.

Os trabalhos devem durar em torno de sete dias em cada região, respeitando a ordem pré-definida, confira o cronograma:

1ª Semana – 22 a 28 de janeiro, no Imbirussu.

2ª Semana – 29 de janeiro a 4 de fevereiro, no Anhanduizinho.

3ª Semana – 5 a 11 de fevereiro, no Bandeira.

4ª Semana – 12 a 18 de fevereiro, no Prosa.

5ª Semana – 19 a 25 de fevereiro, no Lagoa.

6ª Semana – 26 de fevereiro a 3 de março, no Segredo.

7ª Semana – 4 a 10 de março, no Centro.

Recomendações

As orientações deixados aos moradores durante a visita dos agentes de saúde são de nunca deixar ao ar livre qualquer recipiente propenso a acumular água, manter a limpeza de terrenos e quintais em dia, instalar telas nas janelas, colocar areia até a borda dos vasos de planta, manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo, acondicionar pneus em locais cobertos, limpar e trocar a água de bebedouros de animais, proteger ralos pouco usados com tela ou jogar água sanitária.

