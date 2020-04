Marquinhos desmente fake news e diz que máscaras não custaram R$ 89 cada

Uma publicação que está circulando na internet afirma que a prefeitura de Campo Grande comprou máscaras cirúrgicas por R$ 89,00 cada, um valor, que se real, seria absurdo. O prefeito Marquinhos Trad desmentiu a publicação durante em uma live oficial nesta segunda-feira (26).

Ele disse que a publicação, que pode ser vista logo abaixo, foi compartilhada até mesmo por assessores de parlamentares federais em um “oportunismo tremendo”, como dito pelo prefeito.





“Uma grande inverdade, uma maldade muito grande, aliás essas pessoas, ao invés de ajudar e contribuir, plantam fake News de uma maneira absolutamente inverídica e de absoluta má fé, nós estamos tomando todas as medidas judiciais contra todas essas publicações”, refutou Marquinhos.

Marquinhos explica que o valor público realmente é de R$89,00, mas não referente a uma única máscara, mas sim a uma caixa com 50 unidades do produto. “Suprimiram, distorceram, mentiram e nós acionamos a justiça”, complementou o prefeito da capital.

A publicação, vista acima, compartilhada nas redes, está com a imagem alterada, omitindo a informação que o valor unitário é referente a caixa com as 50 unidades, como é possível observar na imagem original abaixo.

A foto é um print da publicação original do portal da transparência do município que também pode ser acessada clicando aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também