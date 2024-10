Mato Grosso do Sul adere ao Programa Mais Acesso a Especialistas, do Ministério da Saúde

Com o objetivo de ampliar e qualificar a assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) agora conta com adesão de Mato Grosso do Sul, com 43 dos 79 municípios já aderindo ao programa.

Com 100% de adesão dos estados, além do Distrito Federal, o PMAE irá aumentar a disponibilidade de consultas, exames e outros procedimentos diagnósticos e terapêuticos, reduzindo filas e o tempo de espera.

O novo modelo permitirá ao paciente que precisar de mais de uma consulta ou exame, dentro da mesma especialidade, não precisa passar por mais de uma fila, sendo incluído em apenas uma fila, que dará acesso às consultas e exames necessários com garantia de retorno para a Unidade de Saúde da Família (USF).

Para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a adesão de todos os estados representa um passo importante para garantir cuidado integrado e, sobretudo, integral aos pacientes que dependente do SUS.

“O fator tempo é primordial para o bem-estar e essencial para evitar os agravos à saúde da pessoa. Esta é uma inovação que a população realmente precisa para que não haja sofrimento com o tempo de espera”, afirmou a ministra.

