Ministério da Saúde lança guia de orientações para volta das aulas presenciais

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

Saúde Governador Reinaldo Azambuja está com coronavírus

Saúde Veja quais UPAs contam com clínico geral e pediatras nesta quinta

Saúde Ministro do turismo é o 9º da equipe de Bolsonaro a testar positivo para covid-19

Saúde Saiba quais UPAs contam com clínico geral e pediatras neste sábado

O governo liberou R$ 450 milhões para compra de equipamentos e reforço da proteção nas escolas públicas. O guia também recomenda que as escolas evitem atividades em grupo e refeições em refeitórios.

O guia apresenta algumas medidas que serão tomadas, entre as elas, estão uso de máscaras, medição de temperatura, distanciamento entre os alunos e escalonamento de horários de chegada e saída.

O Ministério da Saúde lançou, na sexta-feira (18), um guia com orientações para a retomada das atividades presenciais nas escolas que fica a critério dos prefeitos e dos governadores com base na situação da pandemia em cada local.