Saúde

Moradora de Campo Grande pede ajuda para recuperação após cirurgia na coluna

Rosiane Arakaki Dias faz campanha online de arrecadação de fundos, já que não tem condições financeiras de arcar com as sessões de hidroterapia e o transporte

30 outubro 2025 - 12h23
Rosiane Arakaki Dias - Rosiane Arakaki Dias -   (Foto: Divulgação)

Após passar por uma cirurgia complexa na coluna, a moradora de Campo Grande, Rosiane Arakaki Dias, precisa de ajuda para custear seu tratamento de recuperação.

Rosiane passou por uma intervenção cirúrgica de artrodese lombar e espondilolistese em 17 de julho. O procedimento foi necessário devido a dores crônicas e uma hérnia de disco, exigindo a retirada de um disco calcificado e a colocação de um implante cage, enxerto, parafusos e hastes.

Apesar do sucesso inicial da cirurgia, ela desenvolveu parestesia na perna direita e sofre com dores intensas no quadril e na perna esquerda, o que a impede de realizar fisioterapia convencional. 

Por orientação médica, é fundamental iniciar urgentemente o tratamento com hidroterapia, que é essencial para a recuperação, mas não é coberto pelo plano de saúde do trabalho.

Diante das dificuldades financeiras, Rosiane, que vive de aluguel e utiliza parte da renda para custear medicamentos de uso contínuo — consequência de uma cirurgia bariátrica anterior — não tem condições de arcar com as sessões de hidroterapia e com o transporte até o local de tratamento. 

Ela também não pode utilizar transporte público, pois há risco de deslocamento do implante, segundo recomendação médica. “Meu maior desejo é voltar a ter uma vida normal e poder trabalhar novamente, sem dor. A hidroterapia é essencial para isso, mas infelizmente não consigo pagar. Peço ajuda com muita fé e gratidão”, relata Rosiane.

A campanha de Rosiane é totalmente online e qualquer pessoa pode contribuir para ajudar em sua recuperação. Para colaborar, acesse: donativa.org.br/vaquinha/ajuda-para-minha-recuperacao-da-artrodese-lombar e faça sua doação. Cada ajuda faz a diferença.

