Moradora de Campo Grande pede ajuda para recuperação após cirurgia na coluna

Após passar por uma cirurgia complexa na coluna, a moradora de Campo Grande, Rosiane Arakaki Dias, precisa de ajuda para custear seu tratamento de recuperação.

Rosiane passou por uma intervenção cirúrgica de artrodese lombar e espondilolistese em 17 de julho. O procedimento foi necessário devido a dores crônicas e uma hérnia de disco, exigindo a retirada de um disco calcificado e a colocação de um implante cage, enxerto, parafusos e hastes.

Apesar do sucesso inicial da cirurgia, ela desenvolveu parestesia na perna direita e sofre com dores intensas no quadril e na perna esquerda, o que a impede de realizar fisioterapia convencional.

Por orientação médica, é fundamental iniciar urgentemente o tratamento com hidroterapia, que é essencial para a recuperação, mas não é coberto pelo plano de saúde do trabalho.

Diante das dificuldades financeiras, Rosiane, que vive de aluguel e utiliza parte da renda para custear medicamentos de uso contínuo — consequência de uma cirurgia bariátrica anterior — não tem condições de arcar com as sessões de hidroterapia e com o transporte até o local de tratamento.

Ela também não pode utilizar transporte público, pois há risco de deslocamento do implante, segundo recomendação médica. “Meu maior desejo é voltar a ter uma vida normal e poder trabalhar novamente, sem dor. A hidroterapia é essencial para isso, mas infelizmente não consigo pagar. Peço ajuda com muita fé e gratidão”, relata Rosiane.

A campanha de Rosiane é totalmente online e qualquer pessoa pode contribuir para ajudar em sua recuperação. Para colaborar, acesse: donativa.org.br/vaquinha/ajuda-para-minha-recuperacao-da-artrodese-lombar e faça sua doação. Cada ajuda faz a diferença.

