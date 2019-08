Moreninhas poderá ter "Complexo de Saúde"

Saiba Mais Saúde Comissão estuda instalação de Hospital Municipal na capital

O Hospital da Mulher Vó Honória Martins Pereira, localizado no bairro Moreninhas lll poderá se transformar em um “Complexo de Saúde”, aumentando de 12 para 26 leitos e realizando aproximadamente 300 cirurgias eletivas por mês.

O projeto é tratado como um “embrião” do Hospital Municipal e contará também com um centro de imagem para tomografia. Atualmente, a unidade que funcionava como maternidade está fechada. A prefeitura chegou a iniciar obras de reforma do local, mas, enxergou a necessidade de ampliar o atendimento e a produtividade, e o projeto foi alterado para ampliar a gama de serviços, transformando em uma unidade de atendimento especializado com pequenas cirurgias, uma espécie de “day clínic”.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município está tentando viabilizar financeiramente através de parcerias, uma vez que algumas adaptações são necessárias e o custo é elevado.

O novo projeto será analisado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), e deverá ter também a aprovação da Câmara Municipal. O vereador Chiquinho Teles acompanha a nova proposta e destacou a importância da obra. “Não correremos mais o risco de a unidade fechar as portas novamente, considerada importante não só para as Moreninhas, mas para toda Campo Grande”, disse.

O Hospital da Mulher Vó Honória Martins Pereira foi inaugurado em 9 de março de 2000 e tinha 12 leitos para internação. O centro cirúrgico do local foi interditado pela Vigilância Sanitária em dezembro de 2016, por conta de graves problemas sanitários, e no fim de 2017 a unidade já estava totalmente desativada.

