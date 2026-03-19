MP investiga fila por consultas de hepatologia no SUS em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu investigação para apurar a fila de espera por consultas em hepatologia no SUS de Campo Grande. O procedimento foi instaurado diante da demanda reprimida e do risco de agravamento de doenças hepáticas entre pacientes que aguardam atendimento especializado.

A apuração ocorre por meio de inquérito civil conduzido pela 32ª Promotoria de Justiça da Capital. O objetivo é cobrar providências dos gestores de saúde para ampliar a oferta de consultas, estruturar o serviço e garantir acesso adequado ao tratamento, incluindo casos que podem evoluir para transplante.

Segundo o MPMS, centenas de pacientes aguardam avaliação na área, considerada essencial para diagnóstico precoce e definição de terapias. Embora Mato Grosso do Sul já conte com estrutura para transplante de fígado, ainda não há um serviço formalmente reconhecido como referência em hepatologia capaz de absorver toda a demanda.

Para aprofundar a investigação, foram solicitadas informações à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), à Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a unidades hospitalares sobre filas, capacidade de atendimento e funcionamento de ambulatórios especializados.

O MPMS acompanha as medidas adotadas pelos gestores e não descarta novas ações para garantir o acesso ao serviço. A instituição também avalia a possibilidade de firmar compromissos para assegurar o atendimento regular a pacientes com doenças hepáticas.

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