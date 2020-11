MPMS pede que a população atenda às medidas de biossegurança para evitar contágio de Covid-19

Nesta quinta-feira (26), o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda, emite um alerta a população de Campo Grande, devido ao aumento dos casos positivos de Covid-19.

No uso das atribuições legais e cumprindo com o dever de transparência, posiciona-se em nome da Instituição, diante do agravamento da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Na minuta nº 0005/2020/ASSEP5/PGJ, Alexandre Magno Benites de Lacerda informa e alerta a todos sobre a importância da adesão da população às medidas de biossegurança indicadas pelas autoridades sanitárias.

O Procurador-Geral afirma no documento que, embora o Estado tenha conseguido manter número de leitos suficientes para o atendimento à população, há escassez de recursos humanos e de anestésicos para intubação dos doentes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), fato que pode culminar na morte de pessoas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul continua adotando medidas judiciais e extrajudiciais para garantir o atendimento adequado das pessoas em todas as frentes, mas, diante do quadro atual, é essencial que haja adesão da população às medidas de biossegurança indicadas pelas autoridades sanitárias, especialmente quanto ao distanciamento social e ao uso de máscaras, para que o sistema de saúde não entre em colapso e não haja prejuízo ao atendimento digno para os doentes.

Leia na íntegra aqui.

