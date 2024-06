MS confirma nova morte por Covid

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) disponibilizou, nesta terça-feira (11), o mais recente Boletim Epidemiológico da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, que apontou para uma nova morte em decorrência da doença no Estado.

O boletim, no entanto, não trouxe demais dados, como novas infecções, devido a um erro no SIVEP Gripe e e-SUS Notifica, o que impediu que a secretaria gerasse as informações necessárias para atualização e elaboração do informe sobre a doença.

A vítima em questão se trata de uma mulher, de 68 anos, moradora do município de Aparecida do Taboado, sem nenhuma comorbidade. Ela veio a óbito no dia 30 de maio, mas a morte só foi notificada em 1º de junho.

