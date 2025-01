MS registra seis mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave em janeiro

Mato Grosso do Sul registrou seis mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em menos de um mês, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta terça-feira (21).

Os dados abrangem o período de 6 a 11 de janeiro e apontam Campo Grande como o município com o maior número de notificações e óbitos.

Na Capital, que concentra 49 dos 108 casos registrados no Estado, duas mortes foram confirmadas, elevando a taxa de mortalidade local para 4,1%.

Ponta Porã aparece em seguida, com sete casos, enquanto Corumbá, Ivinhema e Três Lagoas registraram cinco ocorrências cada.

As mortes envolveram pessoas com idades entre 36 e 80 anos ou mais. Entre os casos, destaca-se o de uma mulher de 36 anos, moradora de Campo Grande, que tinha histórico de comorbidades, incluindo imunodeficiência e imunodepressão.

Em relação aos agentes causadores da SRAG no Estado, o rinovírus foi identificado como o principal responsável, representando 33,3% dos casos confirmados. O SARS-CoV-2, causador da covid-19, aparece em segundo lugar, com 30,6% dos registros.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também