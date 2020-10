MS soma mais 108 casos e 8 mortes por coronavírus

A secretária estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul registrou neste domingo (11) mais 108 novos casos e mais 8 mortes por Covid-19 no estado.

MS totaliza um total de 74.675 casos do novo coronavíruse o total de mortes chegou 1.433. Mas já são 69.297 pessoas que se recuperaram da doença.

As cinco cidades que tiveram mais casos de covid-19 são Campo Grande com 32.848 casos, Dourados com 7.782 infectados, Corumbá que teve 4.373, Três Lagoas com 2.375 casos e Sidrolândia com 2.059 pessoas que tiveram a doença.

Conforme a publicação nas redes sociais, o estado tem 3.915 casos ativos. Estão em isolamento 3.517 pessoas e 398 estão internados. São 208 e leitos clinicos e 191 em unidades de terapia intensiva (UTIs).

O Laboratório Central, em Campo Grande, tem 756 amostras de testes da Covid-19 em análise. Os municípios possuem 3.367 casos suspeitos sem encerramento.

Desde o começo da pandemia o estado já realizou 292.117 testes para a detecção da doença.

