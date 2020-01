Nasce o primeiro bebê de 2020 na Santa Casa

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

Theodoro Costa de Santana nasceu no início da manhã dessa quarta-feira (1º), se tornando o primeiro nascido de 2020 na Maternidade da Santa Casa.

O recém-nascido veio ao mundo às 8h01, pesando 3,4 quilos distribuídos em seus 51 centímetros de altura.

Os pais de Theodoro, Jeremias Assis de Santana e Pamela Silva Costa Assis ficaram muito felizes com a chegada do bebê saudável e por ser o primeiro do ano na Santa Casa.

Em nota, a assessoria do hospital desejou felicidades à família. “Em nome da diretoria corporativa, executiva e funcionários do hospital desejamos a família muita saúde, paz e prosperidade”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também