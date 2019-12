"Não há nada confirmado", diz Santa Casa sobre morte cerebral de Eloá

Saiba Mais Polícia Criança sofre traumatismo craniano após ser agredida por esquizofrênico

A pequena Eloá Aquino Carvalho, 3 anos, que foi agredida por um homem esquizofrênico na manhã de quarta-feira (11), no Moreninhas, segue em estado grave, na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, a criança chegou ao hospital pela manhã de ontem já em estado grave, a internação dela foi instável, com a realização de tomografia, que registrou a evidência de um traumatismo craniano encefálico gravíssimo. Eloá foi avaliada pela neurocirurgia, mas não tem previsão de procedimento cirúrgico por conta da instabilidade da situação.

Questionados sobre uma possível morte cerebral, o hospital declarou: “Não há nada confirmado, até então ela está sendo acompanhada pela neurologia, nem a Organização de Procura de Órgão (OPO), do hospital que faz o acolhimento de pacientes com possível morte encefálica entrou em ação ainda”.

A assessoria assegura que a lesão de Eloá não aponta procedimento cirúrgico, pois é intracerebral, e a única opção seria o acompanhamento conservador por meio de tomografias.

A melhora da criança depende unicamente do sistema biológico da paciente, segundo o hospital tem paciente que não volta desse estado, enquanto outros paciente ficam em coma por meses, dias ou horas. As chances de lesões futuras e sequelas, também são grandes e depende da evolução do estado clínico da Eloá.

Segundo informações do hospital foi aberto um protocolo de morte encefálica que constata se há ou não atividade cerebral da paciente. “É cedo para afirmar que ela está em morte encefálica”, declarou a assessoria

Caso:

Eloá foi agredida na manhã de quarta-feira (11), na rua Baobá, nas Moreninhas. O Autor Cecílio Martins Cunturião júli, 34 anos, tem esquizofrenia há 12 anos e mora sozinho na região.

Cecílio tirou a cirança do carrinho onde estava, ergueu a cima da cabeça e a atirou no chão duas vezes, até a mãe intervir. Agressor fugiu, foi perseguido e linchado pela população e acabou sendo preso em flagrante.

Saiba Mais Polícia Criança sofre traumatismo craniano após ser agredida por esquizofrênico

Deixe seu Comentário

Leia Também