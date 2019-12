Criança sofre traumatismo craniano após ser agredida por esquizofrênico

Uma criança de 3 anos foi agredida na manhã de quarta-feira (11), na rua Baobá, nas Moreninhas.

O Autor Cecílio Martins Cunturião júli, 34 anos, tem esquizofrenia há 12 anos e mora sozinho na região.

De acordo com a ocorrência, a mãe estaria indo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moreninhas com a menina de três anos no carrinho junto com o bebê de dois meses, levando o outro filho de cinco anos para tomar vacina, quando o autor se aproximou e sem falar nada puxou a vítima pelas pernas, levantou acima da cabeça e lançou a criança ao chão.

Segundo o boletim, após a primeira agressão, Cecílio pegou novamente a criança do chão e mais uma vez cometeu a violência, quando foi tacado pela mãe da criança que tirou a menina das mãos do autor.

Cecíclio fugiu mas populares o seguiram, e lincharam o agressor, até a chegada da Guarda Civil Metropolitana que encaminhou o suspeito a delegacia.

A criança foi socorrida elevada primeiramente para a UPA da Moreninhas, e depois foi encaminhada até a Santa Casa de Campo Grande onde se encontra em estado grave, com registro de traumatismo craniano encefálico, em risco de morte e permanece entubada sendo cuidado pela equipe de neurologistas do hospital.

Caso foi registrado na Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), e Cecícilio foi preso em flagrante.

A mãe do autor compareceu na delegacia com um laudo constatando que ele é esquizofrênico há 12 anos, precisa de ajuda para comer e tomar os remédios, e mora sozinho pois também agride a mãe.

Deixe seu Comentário

Leia Também