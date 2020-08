No combate ao coronavírus, Valdinei foi além da capital

O enfermeiro Valdinei Pereira de Souza, morto nesta quinta-feira (6), aos 43 anos, vítima do novo coronavírus, ganha homenagens de amigos e familiares nas redes sociais e, o amor à profissão, o fez ser homenageado também em Terenos, onde atuou na linha de frente de combate ao Covid-19.

A prefeitura do município emitiu uma nota manifestando pesar pela morte e expressando sentimentos à família enlutada. “A Administração Municipal, por meio do Departamento de Saúde, manifesta profundo pesar pelo falecimento do enfermeiro, Valdinei Pereira de Souza, que atuava na linha de frente no combate ao Coronavírus em Terenos e Campo Grande/MS. Valdinei deixa mulher e duas filhas. Expressamos nossos sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos (as) e colegas em luto”, diz a nota da prefeitura publicada nas redes sociais.

Amigos e colegas do profissional que moram no município vizinho publicam que a “enfermagem de Terenos está de luto” e pedem lockdown na cidade, como mostra a imagem abaixo.

Apaixonado pela profissão, Valdinei também era servidor no Centro de Referência de Saúde (CRS) Coophavila, em Campo Grande, e trabalhava no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também