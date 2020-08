Mãe confirma: enfermeiro não resiste e morre de coronavírus na capital

Saiba Mais Saúde ERRATA: Enfermeiro luta contra o coronavírus na capital

A mãe do enfermeiro Valdinei Pereira de Souza, dona Zilda Pereira, usou as redes sociais para confirmar a morte do filho na manhã desta quinta-feira (6). Na tarde de quarta-feira (5), exames apontavam morte encefálica, porém, havia 10% de chances de vida para o profissional que só seriam confirmados após novos exames.

A morte chegou ser dada como certa na tarde ontem e causou comoção, mas logo foi "desmentida", quando amigos e familiares iniciaram uma “campanha de esperança” para que Valdinei vencesse o coronavírus, até a confirmação da morte com a mensagem da mãe do enfermeiro.

“É com dor na alma agradeço a todos que me ajudaram nessa batalha, mas infelizmente o meu menino, o meu melhor amigo, um excelente profissional e um filho maravilhoso, um excelente pai de família. Eu confirmo muita dor o falecimento. Ficará só a dor da saudade”, escreveu dona Zilda.

