OMS diz que não há provas que curados do coronavírus estejam imunes

A Organização Mundial da Saúde (OMS), emitiu um informe científico na sexta-feira (24), alertando que “não há evidências” de que as pessoas já recuperadas do coronavírus desenvolvam anticorpos que as deixem protegidas contra uma segunda infecção do vírus.



Conforme a nota emitida pela a agência das Nações Unidas, a informação é uma forma de alerta aos governos que sugerem a emissão de “passaportes de imunidade” ou “certificados sem risco” para pessoas que foram infectadas. A OMS defende que, neste momento, sua precisão não poderia ser garantida.

As pessoas já curadas ainda não podem ignorar as orientações de higiene e a etiqueta respiratória, fundamentais para barrar a propagação da doença.



A OMS ressalta que as pessoas curadas não estão protegidos contra a reinfecção. “Atualmente não há evidências de que as pessoas que se recuperaram do Covid-19 e possuam anticorpos estejam protegidas contra uma segunda infecção”, diz o documento.



Segundo a OMS, é importante ressaltar que a maioria dos estudos conhecidos mostrou que pessoas que se recuperaram da infecção têm sim anticorpos para o vírus. No entanto, alguns deles têm níveis muito baixos.

